Более 5400 многодетных семей получили выплаты к началу учебного года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в региональном правительстве, к новому учебному году около 5400 многодетных малообеспеченных семей получили деньги на покупку ученикам школьникам и спортивной формы. По 2264 рубля выделили на каждого учащегося в семье.

Кроме того, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, могут рассчитывать и на помощь в виде соцконтракта. В этом случае деньги можно потратить на развитие ИП, личное подсобное хозяйство, поиск работы, покупку продуктов, одежды и лекарств.

В этом году 971 владимирец заключили такой контракт. Почти треть - 309 человек - потратили эти деньги на поиск работы, 461 — на развитие ИП, 69 человек — на подсобное хозяйство, а еще 132 человека — на выход из трудной жизненной ситуации. Из бюджета на это выделили 371 с половиной миллионов рублей, в том читсле 327 миллионов рублей из федерального бюджета.