В Радужном в кадетском корпусе открыли универсальный спортзал

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в кадетском корпусе имени Дмитрия Пожарского, расположенного на территории города Радужный, открылся долгожданный универсальный спортзал.

Помимо привычных занятий физкультурой, кадеты смогут заниматься здесь футболом, волейболом, баскетболом, вольной борьбой, биатлоном и легкой атлетикой. Стоит отметить, что в кадетском корпусе по этим видам спорта действуют отдельные секции, в которых кадеты занимаются по собственному желанию.

Также ремонт производился и в других помещениях образовательного учреждения.