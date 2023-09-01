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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:07

В Радужном в кадетском корпусе открыли универсальный спортзал

На территории образовательного учреждения был проведен большой ремонт
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в кадетском корпусе имени Дмитрия Пожарского, расположенного на территории города Радужный, открылся долгожданный универсальный спортзал.

Помимо привычных занятий физкультурой, кадеты смогут заниматься здесь футболом, волейболом, баскетболом, вольной борьбой, биатлоном и легкой атлетикой. Стоит отметить, что в кадетском корпусе по этим видам спорта действуют отдельные секции, в которых кадеты занимаются по собственному желанию.

Также ремонт производился и в других помещениях образовательного учреждения.