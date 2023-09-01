Во Владимире онкобольной женщине перестали выдавать лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, проведенной по обращению женщины проверкой надзорное ведомство Владимира установило, что жительница города страдает онкологическим заболеванием, является инвалидом первой группы и нуждается в приеме лекарственного препарата по жизненным показаниям.

Препарат ей должны выдавать бесплатно, но на протяжении нескольких месяцев выдача лекарств прекратилась, так что покупать его пришлось за свой счет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с Министерства здравоохранения Владимирской области 73,5 тысяч рублей, которые женщина потратила на покупку лекарства и компенсацию морального вреда. Кроме того, надзорное ведомство потребовало обеспечить женщину необходимым препаратом.

Суд иск удовлетворил. Дальнейшее обеспечение женщины лекарством поставлено прокуратурой на контроль.