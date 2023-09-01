Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 11:43

Во Владимирской области многодетные семьи получат выплату на детей к 1 сентября

Правда, касается она лишь тех из них, кого признали малоимущими
Алексей КОТМЫШЕВ
Любовь Кукушкина (в центре). Фото: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Любовь Кукушкина (в центре). Фото: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Как сообщает министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина, в ходе состоявшегося в министерстве совещания была затронута тема ежегодной денежной выплаты на покупки школьной и спортивной формы для ребят, обучающихся в школах и других общеобразовательных учреждениях.

Закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусматривает, что выплата в размере 2264 рубля на эти цели полагается малоимущим многодетным семьям, живущим на территории региона.

Получить пособие можно один раз в год на каждого из обучающихся детей. В нынешнем году на 1 сентября эту выплату получили около 5400 человек.