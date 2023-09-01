Во Владимире садоводам отрежут участки из-за расширения трассы на Суздаль

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает издание «Чеснок», более 100 садоводов из СНТ «Родники» и «Ритм» города Владимира поддержали письмо к губернатору Владимирской области Александру Авдееву, в котором просят устранить ограничение проезда транспорта к зоне их товариществ.

Всему виной расширение до четырех полос автодороги Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем, в результате чего проезд в районе оптового центра окажется ограничен.

Таким образом, в сады не смогут проехать не только огородники, но также «скорая помощь», пожарные и другие экстренные службы.