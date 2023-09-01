Во Владимирской области вдоль дороги обнаружен вредоносный сорняк

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на трассе «Гусь-Хрустальный- Лесниково- Купреево» была обнаружена амброзия трехраздельная — сорняк, растет с 26 по 41 километр шоссе.

Данный сорняк входит в перечень карантинных объектов и засоряет яровые, зерновые культуры, кормовые травы, сады и огороды, к тому же вызывает аллергию.

В ходе осмотра специалисты обнаружили 30,7 гектаров, зараженных амброзией. Для устранения причин плохой борьбы с амброзией планируется проверка организации, ведающей данным участком.