В Коврове полицейские смогли поймать вора с помощью потерянной кроссовки

фото с сайта УМВД по Владимиркой области

В Коврове полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений, совершенных летом текущего года.

Установлено, что в июле мужчина, повредив замок входной двери, проник в дачный дом, расположенный в одной из районных деревень, откуда украл ноутбук и пропанововый баллон, а также похитил мотоцикл, на котором и попытался вывезти чужое имущество. Однако далеко уехать не получилось: будучи пьяным, он упал с мотоцикла и, бросив похищенный транспорт, скрылся с ноутбуком и баллоном, сообщили в областном УМВД.

Уже через несколько часов после кражи, ночью, из хулиганских побуждений мужчина поджог грузовой автомобиль. Машина выгорела полностью.

Работавшие на месте преступления эксперты-криминалисты обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости, а также зафиксировали следы подошвы спортивной обуви. Недалеко от места полицейские обнаружили одну кроссовку. Аналогичные следы обуви были изъяты с территории обворованного дачного дома. Кроме того, с мест преступлений были изъяты следы пальцев рук, которые оказались идентичными во обоих случаях.

Найденные улики помогли выйти на след 38-летнего подозреваемого. Впоследствии полицейские установили местонахождение мужчины, он был задержан и во всем признался. У него оперативники обнаружили и изъяли похищенный ноутбук и баллон, а также вторую кроссовку. Также мужчина оказался причастен к краже велосипеда, совершенной в июне в районном центре.

На него заведены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение имущества». Мужчина заключен под стражу. Похищенное имущество изъято.