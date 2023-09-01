В школах Владимира прозвенел первый звонок

фото с сайта городской администрации

В День знаний первый звонок прозвучал во всех школах областной столицы. Утром глава города Владимира Дмитрий Наумов приехал на торжественную линейку в одну из самых больших и передовых городских школ - школу № 36 в Добром.

Ровно к 9.00 классы во главе со своими педагогами построились на линейку. Прозвучал Гимн России. Под его звуки над школой подняли государственный флаг. Глава города Дмитрий Наумов пожелал учащимся, чтобы школьные годы стали незабываемым этапом в жизни, временем получения знаний, формирования характера, раскрытия талантов.

Директор школы №36 Елена Кувшинова сообщила, что в этом году в школе будет обучаться 1650 ребят. 156 из них — первоклассники. В школе работают 107 педагогических работников. В 2023 году школа стала победителем городского конкурса «Лучшие школы г. Владимира» и регионального конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. По результатам поступления выпускников в ведущие вузы страны школа №36 вошла в топ-10 лучших школ Владимирской области.

Право дать первый звонок было предоставлено лучшим учащимся школы Андрею Степанову из 11-а и Елизавете Курмановой из 1-д, после чего учащиеся и педагоги отправились на первые уроки нового учебного года.

Сегодня первый звонок прозвучал во всех 50 школах (включая ГМУК № 2). В городских школах в этом году обучаются свыше 41,2 тысячи учащихся. Из них 4637 — первоклассники.