Руководитель лицея из Мурома вышел в финал конкурса "Директором года России"

фото Правительства Владимирской области

На днях телеграм-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева сообщил, о том, что директор первого лицея Мурома Ирина Кучина стала победителем конкурса "Директор года России". на самом деле все немного не так. Всего лишь завершился отборочный этап конкурса.

То есть Ирина Кучина вошла в список из 30 руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев, которые будут бороться за звание директора года.

Отборочные испытания проходили онлайн, участники сформировали электронное портфолио и прошли тестирование. Финальный этап пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября и будет состоять из трех очных туров - "Формула успеха", "Стратегическое решение", "Мастер-класс" и "Пресс-конференция "Вопрос директору года".