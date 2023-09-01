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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 7:26

Владимирец получил условный срок за ложное сообщение о минировании кафе

Житель Владимира "заминировал" кафе из-за отказа продать спиртное
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 50-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Установлено, что 27 марта 2023 года около 7 часов утра мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в одно из кафе города Владимира, чтобы приобрести ещё спиртного. Поскольку осужденного туда не пустили, он рассердился и решил обратиться в центр обработки вызовов по номеру «112» с сообщением о том, что здание заминировано, сообщает областная прокуратура.

Сделав звонок, он пошёл дальше по улице, но, увидев, что к кафе подъехали сотрудники полиции, решил подойти к ним и во всём признаться.

Приговором суда виновному назначено 3 года условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.