Во Владимире объявили сбор на установку памятника Пушкину

фото из группы Памятник А.С.Пушкину г.Владимир в ВКонтакте

Настоятель храма Воскресения Христова Владимира протоиерей Евгений Липатов обратился к главе города с просьбой установки памятника Пушкину. Дмитрий Наумов дал добро, после чего в ВКонтакте создали группу, посвященную будущему памятнику.

Там же показали предварительный вариант памятника, созданный скульптором Игорем Черноглазовым. На фото - фигура поэта с тростью. Пушкин идет по мостику.

Евгений Липатов объявил народный сбор на установку памятника. Необходимо 4 миллиона рублей. Реквизиты можно найти в официальной группе.