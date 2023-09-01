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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:34

В Суздальском районе произошел крупный пожар в сельском жилом доме

Во Владимирской области ликвидирован пожар в одноэтажном доме в селе Весь
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.56 диспетчеры Суздальского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, происходящем в доме №16 по улице Центральная села Весь.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Как выяснилось на месте, огнем была охвачена кровля дома, причем огонь грозил разойтись по всем помещениям.

Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать пламя. Сгорела кровля дома на площади 250 квадратных метров, а также отделка и находившиеся внутри вещи на площади 150 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.