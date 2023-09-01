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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:34

На этой неделе из Владимирской области в зону СВО отправилось 20 бойцов

Регион продолжает отправлять бойцам гуманитарную помощь
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

На этой неделе около 20 жителей Владимирской области отправились в учебные подразделения Вооружённых сил России для прохождения службы по контракту. Проводить бойцов пришли представители областного Правительства, военкомата, Владимирской епархии, ветераны, волонтёры и, конечно, родные и друзья.

«Желаю вам в кратчайшие сроки восстановить все навыки службы, найти боевых товарищей, проявить себя с наилучшей стороны, выполнить все задачи качественно и в срок. А главное, вернуться без потерь!» – напутствовал контрактников военный комиссар области Юрий Гусаров.

Доброволец Николай из Александрова поделился, что в своём решении встать на защиту Отечества был уверен и твёрд с самого начала:

«Семья переживает, но полностью солидарна с моим выбором. Пришёл на пункт сбора, прошёл медкомиссию, и вот я здесь – готов выполнять боевые задачи. Своим землякам хочу сказать: не надо бояться! Мы – мужчины и должны оставаться ими до конца».