На этой неделе из Владимирской области в зону СВО отправилось 20 бойцов

фото Правительства Владимирской области

На этой неделе около 20 жителей Владимирской области отправились в учебные подразделения Вооружённых сил России для прохождения службы по контракту. Проводить бойцов пришли представители областного Правительства, военкомата, Владимирской епархии, ветераны, волонтёры и, конечно, родные и друзья.

«Желаю вам в кратчайшие сроки восстановить все навыки службы, найти боевых товарищей, проявить себя с наилучшей стороны, выполнить все задачи качественно и в срок. А главное, вернуться без потерь!» – напутствовал контрактников военный комиссар области Юрий Гусаров.

Доброволец Николай из Александрова поделился, что в своём решении встать на защиту Отечества был уверен и твёрд с самого начала:

«Семья переживает, но полностью солидарна с моим выбором. Пришёл на пункт сбора, прошёл медкомиссию, и вот я здесь – готов выполнять боевые задачи. Своим землякам хочу сказать: не надо бояться! Мы – мужчины и должны оставаться ими до конца».