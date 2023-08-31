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НовостиПроисшествия31 августа 2023 14:07

В Коврове ликвидирован пожар в помещении стоматологии на улице Пугачева

Во Владимирской области пожарные ликвидировали возгорание в помещении стоматологии
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Ковровский пожарно-спасательный гарнизон Главного управления МЧС России по Владимирской области, 31 августа в 13.46 диспетчерам пожарной охраны поступил вызов на улицу Пугачева, где началось задымление в помещении стоматологии.

По прибытии на место сотрудники МЧС обнаружили, что внутри помещение заполнено густым дымом.

Звено газодымозащитников прошло внутрь и моментально обнаружило очаг возгорания, который находился в районе электропроводки. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра, огонь быстро потушили.

Дознаватели МЧС в качестве предварительной причины случившегося называют аварийный режим электрооборудования, либо нарушение правил монтажа такого оборудования, проверка продолжается.

К счастью, никто из людей не пострадал.