В Камешковском районе жильцы ветхого дома четыре года не могли получить жилье

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района провело проверку соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой установила, что многоквартирный жилой дом №219 в деревне Волковойно еще в 2016 году признали аварийным и подлежащим сносу.

Эксперты пришли к выводу, что здание изношено на 72 процента, и ремонтировать его просто не имеет смысла. Срок расселения обозначили до 31 декабря 2019 года, но до настоящего времени жильцов так и не переселили в новые квартиры.

По итогам проверки прокуратура обратилась с иском к администрации Второвского сельского поселения в Камешковский районный суд, потребовав устранить нарушения.

Суд встал на сторону надзорного ведомства, и теперь все жильцы разрушающегося дома получили новое жилье.