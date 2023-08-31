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НовостиОбщество31 августа 2023 13:04

Во Владимире на предприятии проведены учения с условной утечкой аммиака

Сотрудники МЧС отрабатывали алгоритмы спасения людей и тушения возгорания
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 30 августа сотрудники ведомства провели пожарно-тактические учения на территории предприятия ООО «Техсервис».

По легедне, из-за аварии случилась разгерметизация аммиачной холодильной установки и пожар, произошла утечка аммиака. На место прибыли представители специализированной пожарно-спасательной части, которые развернули пост химичекского наблюдения. В это же время звено газодымозащитников провело разведку и обнаружило пожар в аппаратной, там же имелись пострадавшие.

В результате условных пострадавших спасли, пламя потушили а утечку аммиака ликвидировали. В мероприятии было задействовано 48 сотрудников МЧС на девяти спецмашинах.

Подобные учения будут проводиться и в будущем.