. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирскую область поступило более 270 тысяч доз вакцины от гриппа. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, а также в гипермаркете "Глобус" (по вторникам и четвергам с 10 до 14 часов).

Для взрослых доступны вакцины: "Совигрипп" (трехвалентная) – 188 640 доз, "Ультрикс Квадри" (четырехвалентная) – 22 470 доз.

Для детей поступила вакцина: "Ультрикс Квадри" (четырехвалентная) – 58 980 доз.

Наряду с вакцинацией против гриппа региональный Минздрав рекомендует привиться против пневмококковой инфекции. Прививаться вакцинами от гриппа и пневмококка возможно одновременно, в один день. На данный момент в регионе доступны вакцины от пневмококковой инфекции: "Превенар 13", "Пнемотекс".

Также в сентябре ожидается поступление вакцины против новой коронавирусной инфекции.