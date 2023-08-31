Во Владимирской области полицейские изъяли 160 килограммов наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации, на днях следователи передали во Владимирский областной суд уголовное дело в отношении троих участников преступного сообщества, обвиняемых в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков.

Фигурантов задержали в 2022 году на территории Кольчугинского района сотрудники полиции и регионального Управления ФСБ. Была обнаружена подпольная нарколаборатория, в которой находилось оборудование с химическими рекативами. Впоследствии полицейские задержали автомобиль, который перевозил 67 бочек с сырьем для производства наркотиков.

В общей сложности в ходе обысков было изъято около 160 килограммов запрещенных веществ. На месте задержали пятерых, а потом еще двоих участников сообщества, выполнявших различные функции. Впоследствии удалось выйти на двоих возможных организаторов преступного бизнеса и еще одного участника.

Многие из них заключили досудебные соглашения и сотрудничали со следствием. Теперь в отношении троих уголовное дело направлено в суд.

Предварительное расследование в отношении остальных фигурантов продолжается», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.