2 сентября для транспорта перекроют центр Коврова

.

2 сентября Ковров отметит свой день рождения. Как отмечают в администрации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий будет временно ограничено движение транспортных средств

С 9 до 14 часов будет закрыто движение по следующим улицам - проспект Ленина от ул. Чернышевского и ул. Ногина до ул. Комсомольской; ул. Ватутина от проспекта Ленина до ул. Чкалова.

С 8.40 до 9 часов закроют проезд от ул. Труда до ул. Октябрьская.

Водителям необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения.