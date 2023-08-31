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НовостиОбщество31 августа 2023 11:43

2 сентября для транспорта перекроют центр Коврова

Это связано с проведением Дня города
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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2 сентября Ковров отметит свой день рождения. Как отмечают в администрации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий будет временно ограничено движение транспортных средств

С 9 до 14 часов будет закрыто движение по следующим улицам - проспект Ленина от ул. Чернышевского и ул. Ногина до ул. Комсомольской; ул. Ватутина от проспекта Ленина до ул. Чкалова.

С 8.40 до 9 часов закроют проезд от ул. Труда до ул. Октябрьская.

Водителям необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения.