В Камешковском районе сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники специализированной роты ДПС регионального Управления ГИБДД в День знаний выдвинутся на территорию Камешковского района, где проведут сплошные проверки, останавливая все машины в потоке без исключения.

В первую очередь, рейды направлены на выявление пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции призывают самих автолюбителей сообщать о нетрезвых водителях и обещают принимать все необходимые меры. Сделать это можно по телефону дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области 8 (4922) 54-16-65.