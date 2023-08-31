В Муроме волонтеры готовят к открытию зоокафе

Фото из группы зоокафе "Дорога домой" в ВКонтакте

В начале октября в Муроме откроется благотворительное зоокафе "Дорога домой". Оно будет находиться на улице Коммунистическая, дом 2 и будет работать по принципу антикафе. Необходимо будет заплатить за вход, а все остальное бесплатно.

Как объясняют волонтеры-организаторы, проект содержится только на пожертвования неравнодушных людей. Чтобы волонтеры могли платить за аренду помещения, лечить животных, содержать их, платить зарплату работникам, необходимо достаточно зарабатывать.

Волонтеры говорят, что с радостью примут корма, обработки от паразитов, ошейники, поводки, лайну, игрушки и лакомства для животных, клетки и переноски. Также для лечения животных актуальны: шприцы, инсулиновые шприцы, бинты, вата, ватные палочки и диски, капли тобрекс, хлоргексидин, одноразовые пеленки.

После открытия все желающие смогут помочь руками: вычесать кошек, помочь убраться в клетках и т.д.

Также актуальна и финансовая помощь, реквизиты для перевода можно найти в группе зоокафе в ВКонтакте.