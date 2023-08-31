Управляющие компании Владимирской области задолжали за свет больше 32 млн рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания «Энергосбыт Волга» опубликовала список управляющих компаний с самыми большими долгами за электроэнергию. В антирейтинг вошли 25 организаций, каждая из которых имеет просроченную дебиторскую задолженность более 50 тысяч рублей. На 21 августа их совокупный долг превысил 32,6 млн рублей.

Более 71% от общей суммы задолжали управляющие компании Александровского района: десять организаций накопили задолженность 23,3 млн рублей.

Вторую строчку антирейтинга заняли пять организаций Петушинского района с общей суммой долга 7,1 млн рублей. Третье место занимает управляющая организация из Вязниковского района с просроченной дебиторской задолженностью, превышающей 863 тысячи рублей.

Если управляющая организация имеет задолженность за неоплату ОДН перед ресурсоснабжающей организацией, то одним из последствий может быть лишение её лицензии.