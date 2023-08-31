Во Владимирской области пары, прожившие 50, 60 и 70 лет, получили по 10 тысяч

Фото Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области в рамках социального проекта «Активное долголетие» чествовали супружеские пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. На церемонию награждения пригласили пять пар. Однако вообще семей-долгожителей в регионе значительно больше - 1568.

Всем этим семьям во Владимирской области предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Её можно оформить в течение всего года, не дожидаясь месяца заключения брака. Заявление подаётся в отдел социальной защиты населения по постоянному месту жительства.

С начала этого года выплату к юбилею совместной жизни в регионе получили 1568 пар. Из них 1397 пар прожили вместе 50 лет, 168 – в браке 60 лет и три пары идут рука об руку целых 70 лет.