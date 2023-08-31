В Киржачском районе будут делать мороженое

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29 августа было подписано трехстороннее соглашение между Министерством экономического развития и промышленности Владимирской области, Корпорацией развития Владимирской области и новым резидентом ОЭЗ «Владимир» - компанией ООО «Киржач молоко».

Как сообщает администрация Киржачского района, новое предприятие будет производить ряд кисло-молочных продуктов (всего планируется 20 видов товаров). В частности, будет производиться мороженое под брендом «Киржачское мороженое».

По заявлением местных властей, общий объем инвестиций в проект составит 4 миллиарда рублей. Будет создано не менее 800 рабочих мест, предприятие планирует производить 20 тысяч тонн мороженого в год. При этом молоко и ягоды для производства будут поставляться из местных сельскохозяйственных предприятий. Объем налоговых отчислений к 2034 году превысит 3 миллиарда рублей.