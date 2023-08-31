Во Владимирской области пройдёт первый фестиваль непрофессиональных театров

Фото со страницы театральной студии "Образ" в ВКонтакте

С 8 по 10 сентября во Владимире, на площадке Областного дома работников искусств, состоится первый фестиваль непрофессиональных театров «Около театра». Он познакомит зрителей с коллективами из Владимира, Иваново, Киржача и Кольчугино. Проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Кроме бесплатных показов на сцене ОДРИ спектаклей участников фестиваля будет организована творческая лаборатория с мастер-классами по сценической речи, актёрскому мастерству, театральному вокалу, хореографии.

Пригласительные билеты можно получить в Областном доме работников искусств (Владимир, ул.Гоголя, 2) по будням с 9 до 18 часов. Подробная информация по телефону: +7 (910) 175-33-04.