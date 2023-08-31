Во Владимире фирма задолжала сотрудникам зарплату на миллион рублей

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 29 августа к руководителю ведомства Артему Кулакову в ходе личного приема обратился сотрудник местного предприятия, представляющий коллектив организации.

Он рассказал, что руководство задерживает им зарплату, в результате чего более двух месяцев четыре человека не получали деньги. В общей сумме сотрудники не досчитались более 1 миллиона рублей.

Теперь по факту невыплаты зарплаты более двух месяцев расследуется уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.