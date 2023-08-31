Павловский мост в Коврове откроют 2 сентября

фото со страницы Александра Авдеева

Движение по Павловскому мосту в Коврове откроют ко Дню города, который состоится 2 сентября.

Путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ. В 2022 году приступили к ремонту.

Из областного бюджета было выделено 283 миллиона рублей из 360 миллионов.

Как отмечает губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, жителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами, но сейчас их терпение вознаграждено – строители сдают объект досрочно. В следующем году значительная часть средств будет направлена на дороги и тротуары.