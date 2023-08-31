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НовостиОбщество31 августа 2023 6:35

Павловский мост в Коврове откроют 2 сентября

В этот день город оружейников будет праздновать свой день рождения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

Движение по Павловскому мосту в Коврове откроют ко Дню города, который состоится 2 сентября.

Путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ. В 2022 году приступили к ремонту.

Из областного бюджета было выделено 283 миллиона рублей из 360 миллионов.

Как отмечает губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, жителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами, но сейчас их терпение вознаграждено – строители сдают объект досрочно. В следующем году значительная часть средств будет направлена на дороги и тротуары.