В Судогодском районе мужчина ударил гостей ножом за просьбу растопить печку

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, мировой суд города Судогды и Судогодского района вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью двум женщинам.

Суд установил, что 1 января текущего года мужчина находился дома у своей сожительницы в поселке Андреево. В гости к ним зашли две приятельницы хозяйки, и вся компания стала пить алкогольные напитки. Через некоторое время мужчина понял, что пьян, и пошел спать.

Однако когда в доме стало холодно, женщины принялись будить его с просьбой натопить печь. Проснувшийся судогодец откликнулся на просьбу неадекватно — сходив на кухню, он взял нож и нанес обеим гостьям удары в правые надплечья. После этого мужчина снова лег спать.

С учетом обстоятельств дела, суд признал его виновным и приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.