Владимирская область получила 600 миллионов рублей на содержание дорог

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» регион получил 593,3 миллиона федеральных средств на строительство и ремонт ключевых дорог.

Из этой суммы 300 миллионов рублей направят на продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире, а оставшиеся 293,3 миллиона пустят на ремонт региональных шоссе.

В общей сложности планируется привести в порядок в общей сложности шесть участков автотрасс общей протяженностью в 21 километр. Это дороги, находящиеся в Александровском, Кольчугинском, Камешковском, Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах. На двух объектах работы уже завершены. Это участок трассы «Камешково-Ляховицы-Суздаль» в Камешковском районе и пятикилометровый отрезок шоссе «Колокша — Верхние Дворики» - Покров — Долгополье» в Александровском районе.

В ближайшее время работы начнутся на Западном обходе Суздаля №2 в Суздальском районе, где приведут в порядок один километр дороги.