В Петушинском районе 10 человек эвакуированы из жилого дома во время пожара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 29 августа 19.26 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о возгорании, произошедшем в поселке Вольгинский в доме №4 по улице Новосеменовская.

На место прибыли девять сотрудников МЧС на двух машинах. К тому моменту из окна четвертого этажа шел дым.

Пожарные выяснили, что горение происходило в квартире, быстро локализовали и потушили пламя, не дав ему распространиться. Общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метра, сгорела часть вещей и внутренней отделки квартиры.

К счастью, никто из людей не пострадал, но во время пожара из дома было эвакуировано 10 человек, включая двоих детей.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.