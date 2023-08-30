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НовостиОбщество30 августа 2023 12:46

В Киржачском районе у владельца через суд забрали брошенную сельхозземлю

Несмотря на многочисленные требования, в порядок свои владения он так и не привел
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Киржачский районный суд рассмотрел иск Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Ведомство требовало изъять у жителя Московской области участки земли сельскохозяйственного назначения, которыми он владел. Поводом к тому стали проверки Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе которых инспекторы обнаружили, что земли заросли многолетними сорняками. В итоге на них образовалась «подушка» из сухостоя 2016 года.

Владельца неоднократно штрафовали, но ситуация не изменилась. Рассмотрев гражданское дело, суд заочно удовлетворил иск, так что теперь землю, вероятнее всего, продадут с публичных торгов.