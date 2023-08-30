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НовостиОбщество30 августа 2023 12:20

Во Владимире депутатов горсовета могут лишить полномочий из-за прогулов

Народные избранники внесли соответствующие изменения в Устав
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

30 августа прошло заседание депутатов горсоветов. На нём они внесли изменения в Устав. В частности, полномочия народных избранников прекращаются досрочно в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета народных депутатов в течение шести месяцев подряд.

Также были внесены изменения, регламентирующие «освобождение главы города и депутатов от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей — в случае, если обстоятельства от них не зависят (ЧС, пожары, стихийные бедствия, массовые заболевания и т.д.)».