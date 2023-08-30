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НовостиОбщество30 августа 2023 11:49

Во Владимире медучреждение просрочило оплату поставленных лекарств

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Владимира проведена проверка соблюдения законодательства в сфере госзакупок.

Установлено, что одно из медицинских учреждений города заключило контракт с фирмой на поставку лекарств. Фирма обязательства выполнила, и привезла все оговоренные препараты, однако денег вовремя не получила.

По результатам проверки на ответственного сотрудника медучреждения было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения дела его оштрафовали.

Что до оплаты, то вся необходимая сумма была выплачена после полученного руководителем медучреждения прокурорского представления.