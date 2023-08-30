Во Владимирской области 1 сентября запретят продажу алкоголя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областной закон «Об ограничении времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области» полностью запрещает такую продажу два дня в году, в число которых вошел День знаний.

В связи с этим, алкоголь 1 сентября купить в магазинах будет нельзя. Касается это как крепкой спиртной продукции, так и легкой, в том числе пива. Впрочем, это ограничение не затрагивает заведения общественного питания.

Напомним — вторым «сухим» днем стал 8 июля, когда вся страна празднует День семьи, любви и верности.