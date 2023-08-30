В Коврове житель Марий Эл осужден за избиение таксиста и угон его машины

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя другого региона в угоне легковушки, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Судом установлено,что 17 декабря 2022 года житель Республики Марий Эл ехал на такси в деревню Сенинские Дворики Ковровского района, чтобы оттуда пересесть на другой автомобиль и поехать на родину.

У автобусной остановки в Сенинских Двориках таксист попросил пассажира покинуть салон, на что тот принялся наносить неким режущим предметом удары водителю, попадая в лицо и шею. Он надеялся, что таксист не окажет сопротивления, но тот сдаваться не намеревался, так что произошла драка, в ходе которой оба мужчины покинули салон.

Уже на улице мариец воспользовался тем, что двигатель был заведен, прыгнул за руль и помчался по федеральной трассе М-7.

В погоню за ним устремились сотрудники ДПС из Гороховецкого района, а затем и их коллеги из Володарского района Нижегородской области. Наконец, угонщик не справился с управлением и врезался в отбойник в Володарском районе, после чего был задержан.

В суде мужчина не отрицал вину и не смог внятно объяснить свой поступок. При этом он заявил, что не имел умысла угонять машину и не желал причинять вред таксисту.

Ковровский городской суд признал его виновным и приговорил к 5 годам колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано 477 тысяч 849 рублей в счет компенсации морального и материального вреда водителю.

Приговор в законную силу не вступил.