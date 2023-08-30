В Коврове сотрудники ППС задержали уличного грабителя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, вечером 18 августа в полицию Коврова поступил звонок от горожанина, рассказавшего, что к нему на улице обратился за помощью мужчина, ставший жертвой грабителя.

Прибывшему наряду ППС 37-летний потерпевший рассказал, что на него напал нетрезвый мужчина, который нанес ему несколько ударов, отобрал телефон и деньги и убежал. Ущерб составил 17500 рублей.

Уже через час наряд ППС по ориентировке задержал 44-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в совершении ограбления. При нем обнаружили телефон потерпевшего и деньги, которые уже вернули законному владельцу.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Грабеж», на время следствия подозреваемого заключили под стражу.