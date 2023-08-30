В Кольчугино водитель легковушки осужден за совершение смертельного ДТП

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель одного и причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку.

Судом установлено, что 19 февраля текущего года в 18.14 мужчина управлял «Ладой» десятой модели и ехал по трассе «Колокша — Кольчугино — Александров -Верхние Дворики» со стороны поселка Металлист в сторону Александрова.

На 74 километре шоссе он начал обгон, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в другую «Ладу» десятой модели. В результате пассажиры легковушки, оказавшиеся не пристегнутыми, получили травмы, от которых одна из женщин скончалась. Также тяжкий вред здоровью был причинен водителю второго автомобиля.

С учетом всех обстоятельств суд признал кольчугинца виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.