Во Владимире экс-чиновник совершил подлог при запуске «Цифровой платформы»

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщают Следственное управление СК России по региону и Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор бывшему председателю областного комитета информатизации, связи и телекоммуникации Михаилу Клименко, обвинявшемуся в служебном подлоге.

Речь идет о ситуации с запуском так называемой «Цифровой платформы Владимирской области». В целях реализации проекта обладминистрация в 2019 году заключила госконтракт с коммерческой фирмой, которая должна была подготовить и внедрить эту платформу, а в декабре того же года Михаил Клименко принял это новшество у подрядчиков, заведомо зная, что платформа не доработана и не соответствует установленным требованиям.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2022 года. Суд признал Михаила Клименко виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать госдолжности на срок 1 год.