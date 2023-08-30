Через Владимирскую область начнут курсировать сдвоенные «Ласточки»

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», поезд №721 «Нижний Новгород — Москва» в составе десяти вагонов будет отправляться 1, 3,8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября. Из столицы он отправится в 20.57, а прибудет в Нижний Новгород в 01.07.

По пути в 23.06 он делает остановку во Владимире.

Из Нижнего Новгорода состав отправится 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04.55 и прибудет в Москву в 9.06.

О приобретении билетов информацию следует уточнять в билетных кассах или на официальных интернет-порталах РЖД.