Во Владимирской области для остановки лихача инспекторы ДПС стреляли по колесам

Фото: МВД России

Как сообщает МВД России, на днях во время патрулирования инспекторы Отдела ГИБДД по городу Коврову заметили подозрительную «Ладу» в районе деревни Ручей. Попытка остановить легковушку успеха не принесла — водитель нажал на газ и начал ускоряться, двигаясь в сторону города.

Во время преследования полицейские передали информацию коллегам, после чего один из них для остановки машины сперва сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам, причем попал в заднюю покрышку.

На спущенном колесе лихач продолжил удирать, но вскоре не справился с управлением, столкнулся с патрульной машиной и врезался в рекламную конструкцию, после чего был задержан.

Оказалось, что за рулем был нетрезвый 41-летний ковровчанин. На него составили несколько административных протоколов, а машину поместили на штраф-стоянку.