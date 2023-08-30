В Суздальском районе в лесу обнаружена нелегальная свалка ртутных ламп

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отделение Общероссийского народного фронта по Владимирской области, в суздальском лесу на границе в сторону Камешково неизвестные граждане устроили свалку ртутных ламп.

Общественники обнаружили отработанные лампы разнообразной формы, включая те, что используются в уличных фонарях. Они представляют собой отходы 1 класса опасности, которые наносят серьезный вред экологии. Утилизировать их должны специальные организации.

Сейчас общественники обратились в природоохранную прокуратуру, местную администрацию и в полицию. Свалку они требуют утилизировать, а также найти виновных.