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НовостиОбщество30 августа 2023 6:20

В Суздальском районе в лесу обнаружена нелегальная свалка ртутных ламп

Обнаружили ее общественники на самой границе района
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отделение Общероссийского народного фронта по Владимирской области, в суздальском лесу на границе в сторону Камешково неизвестные граждане устроили свалку ртутных ламп.

Общественники обнаружили отработанные лампы разнообразной формы, включая те, что используются в уличных фонарях. Они представляют собой отходы 1 класса опасности, которые наносят серьезный вред экологии. Утилизировать их должны специальные организации.

Сейчас общественники обратились в природоохранную прокуратуру, местную администрацию и в полицию. Свалку они требуют утилизировать, а также найти виновных.