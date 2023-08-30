В Александрове мужчину осудят за убийство матери во время бытовой ссоры

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях в Александровский городской суд было передано уголовное дело по обвинению жителя Александровского района в убийстве.

По версии следствия, мужчина и его пожилая мать жили в городе Карабаново. Сын злоупотреблял алкоголем и зарабатывал тем, что собирал и сдавал в пункт приема металл. Такой образ жизни не нравился матери, в связи с чем родственники часто ссорились.

Около 5.30 часов 11 декабря 2022 года мужчина встал, чтобы вновь пойти собирать металл, и включил свет. Проснувшаяся мама стала вновь высказывать сыну претензии, и в ходе перебранки мужчина схватил нож и нанес женщине множество ударов, отчего она скончалась.

В тот же день около 14.00 мужчина рассказал о случившемся соседке, которая вызвала полицию, скрываться сын не стал. Сперва он признал вину, но затем изменил показания и утверждает, что когда уходил, мать спала, а по возвращении застал ее мертвой, и предположил, что в его отсутствие кто-то мог войти через незапертую дверь.

В скором времени суд начнет рассмотрение уголовного дела.