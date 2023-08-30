Депутаты Заксобрания Владимирской области VII созыва провели финальное заседание

Фото пресс-службы ЗС.

29 августа состоялось последнее заседание Законодательного собрания Владимирской области для депутатов седьмого созыва. Многие из них в сентябре в ЗС уже работать не будут, так как 10 сентября пройдут выборы в данный законодательный орган власти.

В связи с этим под конец заседания перед депутатами выступил губернатор Александр Авдеев. Губернатор поблагодарил всех депутатов за проделанную работу, отметив в той или иной степени представителей всех партий в Собрании. Также глава региона обратил внимание, что для седьмого созыва вызовов было больше, чем обычно.

«В любом созыве есть потрясения, нона вашу пятилетку пришлись и ковид-пандемия, и начало специальной военной операции на Украине, и введение бесчисленных пакетов санкций недружественных государств, и частичная мобилизация. На нам совместно удалось устоять перед всеми вызовами, которые жизнь нам подкинула. Удалось не только сохранить стабильность в экономике и социальной сфере, но и удержать курс на развитие», – отметил Александр Авдеев.