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НовостиОбщество29 августа 2023 14:12

Из Владимирской области в зону СВО отправилась новая группа добровольцев

Отправка состоялась днем 29 августа во Владимире
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, на службу по контракту в этот день отправились еще 11 жителей региона в возрасте от 29 до 44 лет. Как и всегда, провожать бойцов к дому культуры молодежи пришли сотрудники регионального правительства, ветераны, волонтеры, священнослужители, представители военного комиссариата и, конечно же, родные, близкие и друзья добровольцев.

После напутственных речей и теплых пожеланий от провожающих, группа добровольцев была направлена к месту несения службы.