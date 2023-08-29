Из Владимирской области в зону СВО отправилась новая группа добровольцев

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, на службу по контракту в этот день отправились еще 11 жителей региона в возрасте от 29 до 44 лет. Как и всегда, провожать бойцов к дому культуры молодежи пришли сотрудники регионального правительства, ветераны, волонтеры, священнослужители, представители военного комиссариата и, конечно же, родные, близкие и друзья добровольцев.

После напутственных речей и теплых пожеланий от провожающих, группа добровольцев была направлена к месту несения службы.