Во Владимирской области захоронили останки солдата Великой Отечественной войны

фото с сайта регионального Правительства

28 августа на кладбище в селе Великодворье Гусь-Хрустального района с воинскими почестями перезахоронили останки солдата Захара Рубцова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

17 октября 1943 года шквалом вражеских орудий его отряд был вытеснен с места дислокации и попал на заминированную территорию. Этот бой стал последним для Захара Андреевича. Для родственников погибший солдат числился пропавшим без вести. Лишь спустя 80 лет в Старорусском районе Новгородской области участники маловишерской поисковой группы «Память» нашли бойца с самодельным медальоном. В ходе поисков в социальных сетях откликнулись внуки и правнуки солдата, проживающие в Гусь-Хрустальном районе. Потомки Захара Рубцова выразили желание похоронить прах воина в Великодворье рядом с могилами жены и детей.

В траурном митинге приняли участие заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, глава Гусь-Хрустального района Василий Панин, председатель Совета регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие, родственники погибшего солдата.