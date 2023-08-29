Во Владимирской области учредили медаль для педагогов

. Фото: Олег УКЛАДОВ

На августовском заседании Заксобрания учредили медаль «Педагогическая слава земли Владимирской». Ею будут награждать учителей, педагогов, преподавателей, воспитателей за заслуги в профессиональной деятельности.

«Педагоги всегда были и остаются людьми, которые играют очень важную роль в формировании личности, знаний, навыков и ценностей учеников. Они достойны особой награды. Ее учреждение – знак общественного признания самоотверженного, усердного, созидательного труда владимирских педагогов. Медаль – это «спасибо» нашим замечательным педагогам от всех родителей и детей», – отметила заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Инна Гаврилова.

Напомним, что 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Поэтому особенно символично, что медаль «Педагогическая слава земли Владимирской» учреждается именно сейчас.

В этом году награду получат 55 человек. Первым награжденным выплатят премию в размере 45 тысяч рублей – в честь Года педагога и наставника. В дальнейшем сумма премий будет уточняться.