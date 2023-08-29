Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 12:19

Во Владимире вновь задумались об установке памятника Пушкину

На строительство памятника хотят собирать пожертвования
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Евгения АЩАУЛОВА

29 августа глава города Владимира Дмитрий Наумов провел очередной прием жителей областной столицы.

Настоятель храма Воскресения Христова в Загородном парке отец Евгений (Липатов) сообщил мэру об идее установки памятника Пушкину в одноименном парке города. Как подчеркивают в мэрии, Дмитрий Наумов поддержал эту идею. Он отметил, что после представления проектного решения управление архитектуры и строительства изучит его и окажет помощь при его согласовании, а управление по связям с общественностью и СМИ информационно поддержит акцию по сбору пожертвований на строительство памятника.

Напомним, что в 2011 году во Владимире состоялась торжественная церемония, посвященная открытию закладного камня будущего памятника Александру Пушкину. Камень установлен в парке, носящем имя великого русского поэта. Однако на этом все и закончилось. На памятник денег не нашлось.