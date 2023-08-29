За 7 месяцев у 126 жителей Владимирской области нашли вши

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Педикулез является самым распространенным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Динамика заболеваемости педикулезом в России за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению.

В 2022 году во Владимирской области зарегистрировано 197 случаев педикулеза, в том числе 160 - у детей ( в 2021 зарегистрировано 307 случаев педикулеза, в том числе 233 у детей, в 2020 году – 405 случаев, из которых 325 – у детей). В январе-июле этого года вши нашли у 126 человек, в том числе среди детей в возрасте до 17 лет – 111 случаев.

Опасность педикулеза связана еще с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост их численности и количества укусов могут стать причиной гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.