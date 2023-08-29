В сентябре жители Владимирской области на время останутся без телевидения

фото с сайта регионального Правительства

В связи с работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в сентябре будут проводиться плановые отключения технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.

В соответствии с графиком работ планируется отключение объектов связи:

– в один из дней с 11 по 13 сентября с 2 до 11 часов – в селе Березники Собинского района (зона охвата – Собинский район);

– 18 сентября с 10 до 16 часов – в посёлке Крестниково Ковровского района (зона охвата – Ковров, Ковровский и Вязниковский районы);

– 21 сентября с 10 до 16 часов – в селе Ополье Юрьев-Польского района (зона охвата – Юрьев-Польский район);

– 25 сентября с 10 до 16 часов – в деревне Василёво Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район);

– 28 сентября с 10 до 16 часов в посёлке Красная Горбатка (зона охвата – Селивановский район).