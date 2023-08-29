Во Владимирской области вновь появятся вытрезвители

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29 августа на последнем заседании Законодательного собрания Владимирской области в нынешнем составе (в сентябре пройдут выборы в ЗС) был принят закон, по которому в 33 регионе возрождается институт медвытрезвителей.

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Владимирской области, Александр Жестков. Он уточнил, что это на самом деле приведение регионального законодательства в соответствие к федеральному. Однако сам факт того, что в области появятся вытрезвители говорит, что проблема пьющего населения существует по всей стране.

Что касается подробностей, то их немного. В данный момент известно, что отвечать за их работу будет областное Правительство. Оно же будет финансировать и его деятельность. Ни сколько их будет, ни где они будут располагаться, пока неизвестно.